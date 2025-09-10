العيسوي يعزي عشيرة النهار

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة أبو السوس بلواء وادي السير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة النهار وعشائر عباد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع يناقش تعديلات قانون الجمارك 2025 وآليات العمل الرقابي المشترك
-
إطلاق حملة "بيئتنا مسؤوليتنا" في عجلون
-
نقابة المناجم والتعدين تشارك في دورة تدريبية بالقاهرة لتعزيز قدرات القيادات النقابية
-
وزير المياه يبحث والقائم بأعمال السفارة الأميركية التحديات المائية
-
البكار يتفقد مديريات عمل ويحث موظفيها على إنجاز معاملات المراجعين دون تأخير
-
"أوقاف البلقاء" تحتفل بذكرى المولد النبوي
-
إيرلندا تسهم بمليون يورو لدعم برامج اليونيسف في الأردن
-
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم درعاً تكريمياً