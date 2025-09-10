الأربعاء 2025-09-10 05:39 م
 

العيسوي يعزي عشيرة النهار
 
الأربعاء، 10-09-2025 05:02 م
الوكيل الإخباري-    مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي،   واجب العزاء إلى عشيرة النهار المناصير العبادي بوفاة المحامي طالب إسماعيل كريم النهار العبادي، شقيق قاضي محكمه التمييز الدكتور فوزي النهار.اضافة اعلان


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في منطقة أبو السوس بلواء وادي السير، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم عشيرة النهار وعشائر عباد، سائلا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.
 
 
