العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للشوبكي والحياري بالشفاء العاجل

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الوكيل الإخباري- اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، على صحة اللواء المتقاعد محمد حسين الشوبكي، والأستاذ الصحفي سمير الحيارى، اللذين يتماثلان للشفاء والتعافي، إثر وعكة صحية ألمّت بهما. اضافة اعلان





وخلال زيارات قام بها العيسوي إلى منزلي الشوبكي والحياري، نقل تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لهما بالشفاء العاجل والصحة والعافية.