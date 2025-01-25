العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للشوبكي والحياري بالشفاء العاجل

وخلال زيارات قام بها العيسوي إلى منزلي الشوبكي والحياري، نقل تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لهما بالشفاء العاجل والصحة والعافية.
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