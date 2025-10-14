الغذاء والدواء: أدوية الأطفال الملوثة في الهند لم تدخل الأردن

05:06 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749882 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن أدوية شراب السعال للأطفال الملوثة في الهند غير مسجلة لدى المؤسسة في الأردن، ولم تدخل السوق الدوائي الأردني. اضافة اعلان





وأعلنت المؤسسة عن إجراءاتها لضمان سلامة أدوية شراب الأطفال من الشوائب الضارة (EG) و(DEG)، بعد التحذير الصادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن أدوية شراب للسعال ملوثة في الهند، أدت إلى وفيات لدى الأطفال هناك.



وقالت المؤسسة إن هذه المستحضرات غير مسجلة لديها ولم تدخل السوق الدوائي الأردني، حيث إن هذا التحذير لاحق لحوادث تسمم عالمية منذ عام 2023.



وبيّنت أنه لضمان سلامة وجودة وفعالية المستحضرات المماثلة الموجودة في السوق الأردني فقد قامت المؤسسة ومنذ عام 2023 بإجراءات رقابية احترازية من خلال لجنة تقييم المخاطر الصحية للأدوية للتأكد من خلوّ كافة المستحضرات المماثلة الموجودة لدينا من هذه الشوائب (EG) و(DEG).



شمل ذلك إصدار التعاميم الآتية:



تعميم رقم 6804/1/1/2 تاريخ 2023/02/08



إلزام الشركات الدوائية بتقديم:



قوائم بالمستحضرات التي تحتوي على المواد غير الفعالة عالية الخطورة مثل:



(Propylene glycol, Polyethylene glycol, Sorbitol, Glycerin).



شهادات تحليل (COAs) تثبت خلو هذه المواد من شوائب (EG/DEG).



تعميم رقم 32976/1/1/2 تاريخ 2023/07/24 والمتضمن:



إعداد إجراءات تشغيل قياسية (SOPs) من قبل الشركات المصنعة لتحديد المواد غير الفعالة عالية الخطورة في كل منتج نهائي.



تحليل المواد غير الفعالة من قبل الشركة المصنعة للمستحضر النهائي قبل إجازة استخدامها في التصنيع.



الالتزام بالحدّ المسموح به لشوائب (EG/DEG) بما لا يتجاوز 0.10%.



التعاون الدولي مع السلطات الصحية في الدول التي واجهت حالات تلوث مماثلة لتبادل الخبرات والإجراءات الوقائية.