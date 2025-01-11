"الغذاء والدواء": الشفافية والانفتاح على القطاعات الصيدلانية يعززان الأمن الدوائي

جاء ذلك خلال افتتاح ورشة نظمتها المؤسسة ولجنة العاملين في قطاع التسجيل في نقابة الصيادلة بعنوان "استعراض المستجدات الرئيسية والتحديات، من خلال عرض حالات من الواقع في تسعير الأدوية، والتكافؤ الحيوي، وتقييم مواقع تصنيع المنتجات الصيدلانية .
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