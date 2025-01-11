 
السبت 2025-01-11 07:36 م
 

"الغذاء والدواء": الشفافية والانفتاح على القطاعات الصيدلانية يعززان الأمن الدوائي

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
السبت، 11-01-2025 06:19 م

الوكيل الإخباري-    أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، التزام المؤسسة بمبدأ الشفافية والانفتاح على متلقي الخدمة في القطاعات الصيدلانية، وتفعيل التشاركية مع المؤسسات الأهلية والقطاعين الخاص والعام لتحقيق الأمن الدوائي، كهدف وطني يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال افتتاح ورشة نظمتها المؤسسة ولجنة العاملين في قطاع التسجيل في نقابة الصيادلة بعنوان "استعراض المستجدات الرئيسية والتحديات، من خلال عرض حالات من الواقع في تسعير الأدوية، والتكافؤ الحيوي، وتقييم مواقع تصنيع المنتجات الصيدلانية .

 
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

ارشيفية

أخبار محلية مدير البحوث الزراعية يتفقد محطة الخناصري بالمفرق

نتنياهو

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أميركية تفاصيل الصفقة

مجلة دراسات شرق أوسطية

أخبار محلية إصدار العدد 110 من مجلة دراسات شرق أوسطية

العيسوي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الحياصات والعناسوة وحداد

السفارة الأمريكية في الأردن

أخبار محلية بشرى سارة من السفارة الأمريكية للاردنيين الراغبين بالسفر للولايات المتحدة

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الشفافية والانفتاح على القطاعات الصيدلانية يعززان الأمن الدوائي

غزة

فلسطين “الأزهر” يطالب بإيصال الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الإغاثية إلى غزة



 




الأكثر مشاهدة