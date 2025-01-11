"الغذاء والدواء": الشفافية والانفتاح على القطاعات الصيدلانية يعززان الأمن الدوائي

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، التزام المؤسسة بمبدأ الشفافية والانفتاح على متلقي الخدمة في القطاعات الصيدلانية، وتفعيل التشاركية مع المؤسسات الأهلية والقطاعين الخاص والعام لتحقيق الأمن الدوائي، كهدف وطني يؤكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار.

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