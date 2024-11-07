"الغذاء والدواء" تدعو إلى منح أولوية تسجيل الأدوية بعد إجراء دراسات التكافؤ الحيوي

الوكيل الإخباري- دعا مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إلى منح أولوية تسجيل الأدوية التي تم إجراء دراسات التكافؤ الحيوي اللازمة لغايات تسجيلها في مراكز دراسات أردنية.

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وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، قال مهيدات خلال مشاركته في جلسة حوارية مع ممثلي مصانع الأدوية ومراكز الدراسات الدوائية في الأردن، إن هذا الاقتراح يهدف إلى تعزيز مراكز الدراسات الدوائية الوطنية وتشجيع إجراء الدراسات فيها، كونها مؤهلة ومستوفية لكافة المعايير الوطنية، وتخضع لقانون شفاف ينظم عملها.