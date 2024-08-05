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الغذاء والدواء تشارك في التصويت على أسس عالمية حول التكافؤ الحيوي

مهيدات
مهيدات




 

الإثنين، 05-08-2024 08:50 م

الوكيل الإخباري- شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في التصويت على النسخة النهائية لأسس عالمية حول التكافؤ الحيوي، إلى جانب الهيئات الرقابية العالمية والتنظيمية الكبرى للأدوية، الأعضاء في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية- ICH، ليصار إلى اعتمادها النهائي ونشرها عبر موقع المجلس الرسمي.


وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أن التصويت يعد الأول للمؤسسة لغايات صنع القرارات ضمن مجموعات عمل خبراء المجلس فيما يخص المسائل ذات العلاقة بتطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتسجيلها عالميا، وذلك منذ انضمام المملكة ممثلة بالمؤسسة كعضو في المجلس أخيرا.


وأوضح أن هذا الانضمام جاء نظير الجهود والإنجازات النوعية التي تبذلها المؤسسة في مجال تطوير وتطبيق أفضل المعايير والممارسات والتشريعات العلمية والتقنية في مجال الأدوية والسمعة المميزة التي تحظى بها في هذا المجال.


وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة مُنحت بانضمامها كعضو في المجلس، الاعتمادية الدولية كجهة رقابية رائدة تتمتع بنظام رقابي وتنظيمي متقدم، ما يعد تأكيدا على التزام المؤسسة بأعلى المعايير العالمية لجودة المنتجات الصيدلانية وفعاليتها وسلامتها، وبما يؤكد التزام الأردن بمواءمة المتطلبات التنظيمية المحلية مع ما هو معمول به عالميا، والمساهمة في تسهيل دخول الصناعات الدوائية المحلية إلى أسواق أخرى، وتطوير التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، وتأهيل المؤسسة لتقديم التدريب وبرامج بناء القدرات لهذه الجهات.

gnews

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