الغذاء والدواء تشارك في التصويت على أسس عالمية حول التكافؤ الحيوي

الوكيل الإخباري- شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في التصويت على النسخة النهائية لأسس عالمية حول التكافؤ الحيوي، إلى جانب الهيئات الرقابية العالمية والتنظيمية الكبرى للأدوية، الأعضاء في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية- ICH، ليصار إلى اعتمادها النهائي ونشرها عبر موقع المجلس الرسمي.



وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أن التصويت يعد الأول للمؤسسة لغايات صنع القرارات ضمن مجموعات عمل خبراء المجلس فيما يخص المسائل ذات العلاقة بتطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتسجيلها عالميا، وذلك منذ انضمام المملكة ممثلة بالمؤسسة كعضو في المجلس أخيرا.



وأوضح أن هذا الانضمام جاء نظير الجهود والإنجازات النوعية التي تبذلها المؤسسة في مجال تطوير وتطبيق أفضل المعايير والممارسات والتشريعات العلمية والتقنية في مجال الأدوية والسمعة المميزة التي تحظى بها في هذا المجال.