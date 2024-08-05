الغذاء والدواء تشارك في التصويت على أسس عالمية حول التكافؤ الحيوي

وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، أن التصويت يعد الأول للمؤسسة لغايات صنع القرارات ضمن مجموعات عمل خبراء المجلس فيما يخص المسائل ذات العلاقة بتطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتسجيلها عالميا، وذلك منذ انضمام المملكة ممثلة بالمؤسسة كعضو في المجلس أخيرا.
وأوضح أن هذا الانضمام جاء نظير الجهود والإنجازات النوعية التي تبذلها المؤسسة في مجال تطوير وتطبيق أفضل المعايير والممارسات والتشريعات العلمية والتقنية في مجال الأدوية والسمعة المميزة التي تحظى بها في هذا المجال.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة مُنحت بانضمامها كعضو في المجلس، الاعتمادية الدولية كجهة رقابية رائدة تتمتع بنظام رقابي وتنظيمي متقدم، ما يعد تأكيدا على التزام المؤسسة بأعلى المعايير العالمية لجودة المنتجات الصيدلانية وفعاليتها وسلامتها، وبما يؤكد التزام الأردن بمواءمة المتطلبات التنظيمية المحلية مع ما هو معمول به عالميا، والمساهمة في تسهيل دخول الصناعات الدوائية المحلية إلى أسواق أخرى، وتطوير التعاون مع الجهات الرقابية المختلفة، وتأهيل المؤسسة لتقديم التدريب وبرامج بناء القدرات لهذه الجهات.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك.. الأمير هاشم يتابع تمرينا ليليا في قيادة الشرطة الخاصة
-
بلدية غرب إربد تطلق اسم الأميرة إيمان على حديقة باللواء
-
الأردن يشارك بالمؤتمر التاسع لوزراء أوقاف الدول الإسلامية
-
حوارية في جامعة آل البيت حول مشاركة الشباب بالانتخابات
-
إربد تشهد حراكا انتخابيا لافتا ودعوات لمشاركة الشباب والمرأة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب
-
مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مكتب المفتش العام