"الغذاء والدواء" تضبط موقعين لإنتاج خبز وألبان دون تراخيص

الوكيل الإخباري- ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، شقة سكنية في الزرقاء خصصها القائمون عليها لإنتاج الخبز دون الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية اللازمة، وفي ظروف صحية غير مطابقة للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت، إنه وضمن حملة رقابية نفذتها كوادر التفتيش في مديرية المناطق، ضُبطت منشأة تقوم بتصنيع الألبان دون الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية اللازمة، وفي ظروف صحية سيئة ودون توفر الاشتراطات الصحية المطلوبة.