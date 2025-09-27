"الغذاء والدواء" تضبط موقعين لإنتاج خبز وألبان دون تراخيص

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت، إنه وضمن حملة رقابية نفذتها كوادر التفتيش في مديرية المناطق، ضُبطت منشأة تقوم بتصنيع الألبان دون الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية اللازمة، وفي ظروف صحية سيئة ودون توفر الاشتراطات الصحية المطلوبة.
وأشارت المؤسسة إلى إغلاق الموقعين ومصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيداً لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددة على استمرارها في تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش المكثفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
