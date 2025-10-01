الأربعاء 2025-10-01 11:32 ص
 

الغذاء والدواء تطلق حملات رقابية وتوعوية استعدادًا لموسم زيت الزيتون

زيت الزيتون
زيت الزيتون
 
الأربعاء، 01-10-2025 10:23 ص
الوكيل الإخباري-   باشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملاتها الرقابية والتوعوية المكثفة استعدادًا لموسم زيت الزيتون لهذا العام، بهدف ضمان التزام المنتجين بالمعايير والتعليمات الصحية المعتمدة ودعم هذا القطاع الاستراتيجي ذي الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة أن الحملات تشمل جولات ميدانية للتأكد من جودة المنتج ومطابقته للمواصفات، إضافة إلى التحقق من تثبيت بطاقة بيان مطبوعة بشكل دائم على جميع عبوات الزيت بمختلف أحجامها وأنواع التعبئة، بما فيها عبوات الصفيح المعدنية، على أن تتضمن البطاقة معلومات مفصلة عن نوع الزيت، وسعة العبوة، واسم المعصرة وعنوانها، وبلد المنشأ، وموسم الإنتاج للعام 2025/2026.

كما أطلقت المؤسسة حملة "افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك" في مختلف أنحاء المملكة، والتي توفر فحصًا أوليًا وسريعًا مجانًا، إلى جانب جهودها التوعوية والإرشادية حول أفضل الممارسات عند شراء زيت الزيتون من خلال مبادرات وحملات توعوية ونشرات إرشادية.
 
 
