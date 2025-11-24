الإثنين 2025-11-24 04:20 م
 

العيسوي: الرؤية الملكية للتحديث الشامل تشكل إطارا وطنيا يعزز كفاءة المؤسسات

خلال لقائه وفدا من أكاديمية مضمار لتطوير الأداء والتنمية البشرية
الإثنين، 24-11-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الرؤية الملكية الشاملة نحو التحديث السياسي والإداري والاقتصادي تشكل خارطة الطريق لمستقبل الدولة الأردنية، مشددًا على أن مسؤولية ترجمة هذه الرؤية تقع على الجميع.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وفدًا من أكاديمية مضمار لتطوير الأداء والتنمية البشرية.

وقال العيسوي إن الرؤية الملكية تجسد إطارًا وطنيًا متكاملًا يوجه عملية التطوير ويعزز كفاءة المؤسسات ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.

وأشار العيسوي إلى أن مشروع التحديث السياسي يمثل ركيزة أساسية لمسار الدولة الحديثة وتعزيز الحياة الحزبية والمشاركة الشعبية، فيما يأخذ التحديث الاقتصادي مكانة مركزية في الجهد الوطني لخلق الفرص وتحسين مستوى معيشة المواطن عبر مشاريع كبرى وبنية تحتية متطورة واستثمارات نوعية.

من جهتهم، وأكد المتحدثون اعتزازهم العميق بالقيادة الهاشمية، مشيرين إلى أن الحكمة التي أرساها الهاشميون عبر تاريخ الدولة الأردنية كانت وما تزال حجر الأساس في مسيرة بناء الدولة. 

وأضافوا أن جلالة الملك يمثل امتدادًا لهذا النهج الحكيم، وأن رسوخ حكمته يشكل مصدر إلهام واستقرار للأردنيين جميعًا.

وثمّن المتحدثون الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الأردن وتعزيز تقدّمه، مؤكدين أن توجيهاته ورؤيته الإصلاحية شكّلت دافعًا رئيسيًا لمسيرة التحديث والتنمية الشاملة.

 
 
