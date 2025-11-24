العيسوي: الرؤية الملكية للتحديث الشامل تشكل إطارا وطنيا يعزز كفاءة المؤسسات

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وفدًا من أكاديمية مضمار لتطوير الأداء والتنمية البشرية.
وقال العيسوي إن الرؤية الملكية تجسد إطارًا وطنيًا متكاملًا يوجه عملية التطوير ويعزز كفاءة المؤسسات ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.
وأشار العيسوي إلى أن مشروع التحديث السياسي يمثل ركيزة أساسية لمسار الدولة الحديثة وتعزيز الحياة الحزبية والمشاركة الشعبية، فيما يأخذ التحديث الاقتصادي مكانة مركزية في الجهد الوطني لخلق الفرص وتحسين مستوى معيشة المواطن عبر مشاريع كبرى وبنية تحتية متطورة واستثمارات نوعية.
وأضافوا أن جلالة الملك يمثل امتدادًا لهذا النهج الحكيم، وأن رسوخ حكمته يشكل مصدر إلهام واستقرار للأردنيين جميعًا.
وثمّن المتحدثون الجهود التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الأردن وتعزيز تقدّمه، مؤكدين أن توجيهاته ورؤيته الإصلاحية شكّلت دافعًا رئيسيًا لمسيرة التحديث والتنمية الشاملة.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا
-
الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة
-
الهيئة المستقلة للانتخاب تطلق جلسات تفاعلية رقمية لتمكين الطلاب والطالبات
-
"الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش
-
مناقشة أول رسالة ماجستير في المعهد الانتخابي الأردني
-
"التربية" تدعو الطلبة المسجلين للامتحان التوجيهي التكميلي الاطلاع على أرقام جلوسهم
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني
-
توضيح من نقابة المخابز بخصوص مخبز رمانة ومخابز طبربور