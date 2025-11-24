العيسوي: الرؤية الملكية للتحديث الشامل تشكل إطارا وطنيا يعزز كفاءة المؤسسات

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، أن الرؤية الملكية الشاملة نحو التحديث السياسي والإداري والاقتصادي تشكل خارطة الطريق لمستقبل الدولة الأردنية، مشددًا على أن مسؤولية ترجمة هذه الرؤية تقع على الجميع.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، في الديوان الملكي الهاشمي، وبحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وفدًا من أكاديمية مضمار لتطوير الأداء والتنمية البشرية.



وقال العيسوي إن الرؤية الملكية تجسد إطارًا وطنيًا متكاملًا يوجه عملية التطوير ويعزز كفاءة المؤسسات ويواكب متطلبات الدولة الحديثة.



وأشار العيسوي إلى أن مشروع التحديث السياسي يمثل ركيزة أساسية لمسار الدولة الحديثة وتعزيز الحياة الحزبية والمشاركة الشعبية، فيما يأخذ التحديث الاقتصادي مكانة مركزية في الجهد الوطني لخلق الفرص وتحسين مستوى معيشة المواطن عبر مشاريع كبرى وبنية تحتية متطورة واستثمارات نوعية.

اضافة اعلان