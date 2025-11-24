"الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش

الوكيل الإخباري- ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة التابع للأمن العام وشرطة جرش، 13 تنكة زيت مغشوش في محافظة جرش، وفق ما أكد محافظ جرش مالك خريسات، الاثنين.

اضافة اعلان



وقال خريسات" إن الأجهزة الرقابية تعمل باستمرار على متابعة ورصد الزيت المعروض للبيع، وتكثّف رقابتها قبل تداوله في السوق، مبينًا أن وزير الداخلية وجّه الحاكم الإداري بضرورة المتابعة والرصد لضمان أن الزيت المطروح في الأسواق صالح وغير مغشوش.