"الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش

وقال خريسات" إن الأجهزة الرقابية تعمل باستمرار على متابعة ورصد الزيت المعروض للبيع، وتكثّف رقابتها قبل تداوله في السوق، مبينًا أن وزير الداخلية وجّه الحاكم الإداري بضرورة المتابعة والرصد لضمان أن الزيت المطروح في الأسواق صالح وغير مغشوش.
وأضاف خريسات أن الأجهزة الرقابية، ومن ضمنها مؤسسة الغذاء والدواء، تابعت ورصدت وجود زيت مغشوش، وتم التحرك إلى الموقع وضبط 13 تنكة.
