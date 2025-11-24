الإثنين 2025-11-24 04:19 م
 

"الغذاء والدواء" تضبط 13 تنكة زيت مغشوش
الإثنين، 24-11-2025 02:56 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة التابع للأمن العام وشرطة جرش، 13 تنكة زيت مغشوش في محافظة جرش، وفق ما أكد محافظ جرش مالك خريسات، الاثنين.

وقال خريسات" إن الأجهزة الرقابية تعمل باستمرار على متابعة ورصد الزيت المعروض للبيع، وتكثّف رقابتها قبل تداوله في السوق، مبينًا أن وزير الداخلية وجّه الحاكم الإداري بضرورة المتابعة والرصد لضمان أن الزيت المطروح في الأسواق صالح وغير مغشوش.


وأضاف خريسات أن الأجهزة الرقابية، ومن ضمنها مؤسسة الغذاء والدواء، تابعت ورصدت وجود زيت مغشوش، وتم التحرك إلى الموقع وضبط 13 تنكة.

 
 
