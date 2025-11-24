الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

الوكيل الإخباري- شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الأحد، في عشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي خصص ريعه لدعم أبحاث الجينوم الوقائي في كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء التحرير والشخصيات المؤثرة.

اضافة اعلان



وجاء العشاء الذي أقيم تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر بالتزامن مع احتفاء دولة قطر بمسيرتها الثقافية الممتدة على مدى نصف قرن ضمن مبادرة "أمة التطور".