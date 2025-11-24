الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

الإثنين 2025-11-24 04:20 م
 

الإثنين، 24-11-2025

الوكيل الإخباري-   شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله أمس الأحد، في عشاء خيري أقيم في متحف الفن الإسلامي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي خصص ريعه لدعم أبحاث الجينوم الوقائي في كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء التحرير والشخصيات المؤثرة.

وجاء العشاء الذي أقيم تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر بالتزامن مع احتفاء دولة قطر بمسيرتها الثقافية الممتدة على مدى نصف قرن ضمن مبادرة "أمة التطور".


واستضاف العشاء كل من مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء والتكنولوجيا، وصندوق فرانكا سوزاني للجينوم الوقائي الذي يدعم الأبحاث التي تهدف إلى توظيف المعلومات الجينية للأفراد للتنبؤ بالمخاطر الصحية المستقبلية والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والحد من آثارها أو الوقاية منها، وهي أمراض تؤثر على ملايين الأطفال والبالغين حول العالم.

 
 
