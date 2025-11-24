الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

وجاء العشاء الذي أقيم تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر بالتزامن مع احتفاء دولة قطر بمسيرتها الثقافية الممتدة على مدى نصف قرن ضمن مبادرة "أمة التطور".
واستضاف العشاء كل من مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات التصميم والأزياء والتكنولوجيا، وصندوق فرانكا سوزاني للجينوم الوقائي الذي يدعم الأبحاث التي تهدف إلى توظيف المعلومات الجينية للأفراد للتنبؤ بالمخاطر الصحية المستقبلية والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والحد من آثارها أو الوقاية منها، وهي أمراض تؤثر على ملايين الأطفال والبالغين حول العالم.
