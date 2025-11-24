الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الموريتاني

01:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754995 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تسلم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز اليوم الاثنين نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، سفيرا معتمدا غير مقيم لدى المملكة. اضافة اعلان



