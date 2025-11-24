"التربية" تدعو الطلبة المسجلين للامتحان التوجيهي التكميلي الاطلاع على أرقام جلوسهم

وأوضحت الوزارة أن بإمكان المشتركين معرفة رقم الجلوس، واسم القاعة التي سيتقدمون فيها للامتحان، وموقعها الجغرافي، بالإضافة إلى المباحث المسجلة من خلال إدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد في الموقع المخصص.
وحثت الوزارة الطلبة على تدقيق البيانات الواردة في بطاقات الجلوس الإلكترونية والتأكد من صحة المباحث المدرجة.
وأكدت أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات، يتوجب على المشترك تقديم طلب تصويب عبر الخانة المخصصة على الصفحة ذاتها، في موعد أقصاه مساء يوم الخميس المقبل، الموافق 27 تشرين الثاني الجاري.
