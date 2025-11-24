مناقشة أول رسالة ماجستير في المعهد الانتخابي الأردني

الوكيل الإخباري- شهد يوم أمس مناقشة أول رسالة ماجستير ضمن برنامج الدراسات العليا في “السياسات الانتخابية وإدارتها”، وهو البرنامج الأكاديمي النوعي الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب – المعهد الانتخابي الأردني بالتعاون مع الجامعة الأردنية، والذي يعد خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة. اضافة اعلان





ويأتي هذا البرنامج كأحد أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة بهدف تأسيس مسار أكاديمي علمي مستدام يعنى بدراسة العملية الانتخابية بمكوناتها المختلفة، وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين في الشأن الانتخابي، وتعزيز الوعي والمعرفة في هذا المجال على أساس منهجي علمي.



وقد جرت أمس مناقشة أول رسالة ضمن البرنامج للطالبة إكرام إبراهيم عليمات تحت عنوان (دور الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية البرلمانية، الولايات المتحدة، الأردن نموذجاً) في حدث يعكس الإنتاج العلمي للبرنامج ونجاحه في تحويل الخبرات العملية المتراكمة في الهيئة إلى محتوى أكاديمي ممنهج يخدم تطوير العملية الانتخابية في الأردن.



ويُعد برنامج “السياسات الانتخابية وإدارتها” نموذجًا متقدمًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية، حيث يجمع بين البعد الأكاديمي للجامعة الأردنية والخبرة العملية للهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف بناء ثقافة انتخابية راسخة وتطوير المعرفة المهنية لدى العاملين والمهتمين بالشأن الانتخابي.