الإثنين 2025-11-24 04:21 م
 

مناقشة أول رسالة ماجستير في المعهد الانتخابي الأردني

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الإثنين، 24-11-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-  شهد يوم أمس مناقشة أول رسالة ماجستير ضمن برنامج الدراسات العليا في “السياسات الانتخابية وإدارتها”، وهو البرنامج الأكاديمي النوعي الذي تنفذه الهيئة المستقلة للانتخاب – المعهد الانتخابي الأردني بالتعاون مع الجامعة الأردنية، والذي يعد خطوة رائدة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة.اضافة اعلان


ويأتي هذا البرنامج كأحد أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة بهدف تأسيس مسار أكاديمي علمي مستدام يعنى بدراسة العملية الانتخابية بمكوناتها المختلفة، وتعزيز قدرات الباحثين والعاملين في الشأن الانتخابي، وتعزيز الوعي والمعرفة في هذا المجال على أساس منهجي علمي.

وقد جرت أمس مناقشة أول رسالة ضمن البرنامج للطالبة إكرام إبراهيم عليمات تحت عنوان (دور الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية البرلمانية، الولايات المتحدة، الأردن نموذجاً) في حدث يعكس الإنتاج العلمي للبرنامج ونجاحه في تحويل الخبرات العملية المتراكمة في الهيئة إلى محتوى أكاديمي ممنهج يخدم تطوير العملية الانتخابية في الأردن.

ويُعد برنامج “السياسات الانتخابية وإدارتها” نموذجًا متقدمًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية، حيث يجمع بين البعد الأكاديمي للجامعة الأردنية والخبرة العملية للهيئة المستقلة للانتخاب، بهدف بناء ثقافة انتخابية راسخة وتطوير المعرفة المهنية لدى العاملين والمهتمين بالشأن الانتخابي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا.

أخبار محلية انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

أخبار محلية الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

ز

فيديو منوع متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات

لفا

فيديو منوع متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل

لال

فيديو منوع مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم

رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات.

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية

لال

فيديو منوع قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية

لال

فيديو منوع بطريقة غير مألوفة… رجل يبتكر طريقًا بجانب منزله



 
 





الأكثر مشاهدة