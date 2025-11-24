الإثنين 2025-11-24 04:19 م
 

الهيئة المستقلة للانتخاب تطلق جلسات تفاعلية رقمية لتمكين الطلاب والطالبات

الإثنين، 24-11-2025 03:09 م

الوكيل الإخباري-نفذت الهيئة المستقلة للانتخاب يوما للتفاعل الرقمي في جرش بهدف تمكين الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية  سياسيا وانتخابيا وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مديرية تربية جرش، حيث اشتملت الجلسات  التي شارك بها ٢٠٠ طالبة من جميع المدارس الثانوية اناث في جرش على سيناريوهات  واسئلة  تفاعلية والعاب رقمية اعدتها الهيئة لهذه الغاية  بهدف ترسيخ المفاهيم الاساسية حول دور الهيئة المستقلة للانتخاب في ادارة العملية الانتخابية, والانتخابات التي تديرها ودورها في ملف الاحزاب ، استقلالية الهيئة، وضمانات النزاهة للعملية الانتخابية، اليات اشراك الشباب في الانتخابات واهمية مشاركتهم في الحياة السياسية.

الجدير بالذكر بأن هذه الجلسات التفاعلية سيتم تنفيذها في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين يعتبروا ضمن فئة الناخبين الجدد في الانتخابات القادمة

 
 
