الهيئة المستقلة للانتخاب تطلق جلسات تفاعلية رقمية لتمكين الطلاب والطالبات

الجدير بالذكر بأن هذه الجلسات التفاعلية سيتم تنفيذها في جميع مديريات التربية والتعليم في المملكة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة الذين يعتبروا ضمن فئة الناخبين الجدد في الانتخابات القادمة
