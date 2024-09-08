الفراية يوعز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء الانتخابات

الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية للحكام الإداريين باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء العملية الانتخابية تنفيذا لإحكام قانون الأسلحة النارية والذخائر الذي جرم إطلاق العيارات النارية دون داع.

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ووجه الفراية بضرورة ربط مطلقي العيارات النارية بالتعهدات العدلية، وعدم الإفراج عنهم إلا بعد انقضاء المدد المحددة كون هذه الظاهرة غير حضارية ومنبوذة من المجتمع الأردني وتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتتسبب في الوفيات والإصابات والمعاناة للأطراف المعنية بها، مشيرا إلى أن ذلك بهدف الحفاظ على أرواح الأردنيين في مناطق سكناهم وإقامتهم.



واكد الوزير خلال ترؤسه اجتماع المحافظين عبر تقنية المرئي والمسموع أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين يقومون على تسيير مواكب المركبات بشكل يخالف أحكام قانون السير النافذ ويوجب المساءلة القانونية على من يعمل على تعطيل الحركة المرورية.