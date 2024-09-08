الفراية يوعز باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مطلقي العيارات النارية أثناء الانتخابات

ووجه الفراية بضرورة ربط مطلقي العيارات النارية بالتعهدات العدلية، وعدم الإفراج عنهم إلا بعد انقضاء المدد المحددة كون هذه الظاهرة غير حضارية ومنبوذة من المجتمع الأردني وتعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وتتسبب في الوفيات والإصابات والمعاناة للأطراف المعنية بها، مشيرا إلى أن ذلك بهدف الحفاظ على أرواح الأردنيين في مناطق سكناهم وإقامتهم.
واكد الوزير خلال ترؤسه اجتماع المحافظين عبر تقنية المرئي والمسموع أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين يقومون على تسيير مواكب المركبات بشكل يخالف أحكام قانون السير النافذ ويوجب المساءلة القانونية على من يعمل على تعطيل الحركة المرورية.
وأشار الفراية خلال الاجتماع إلى أن دور الوزارة يأتي في سبيل حفاظ الأمن والنظام العام، ومنع أي تجاوزات لتمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليها، وذلك لإنجاح هذا العرس الديمقراطي وتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري.
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