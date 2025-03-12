الفراية يوعز بملاحقة أصحاب خطابات الكراهية وإثارة النعرات العنصرية

07:15 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/723722 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار وزير الداخلية مازن الفرّاية يرافقه مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، الأربعاء، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لإدارة البحث الجنائي في موقعها الجديد، حيث اطّلع على إمكانات الوحدة لملاحقة الجريمة الإلكترونية وآليات العمل والخدمات المقدّمة من خلالها للمواطنين وأبرز الإحصاءات الجرمية التي تعاملت معها . اضافة اعلان





وقال وزير الداخلية إنّ المستوى الذي وصلت إليه وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وآليات العمل وتقنياته داخلها، يدعونا للفخر وتقدير كل الجهود التي بُذلت للوصول لذلك المستوى المتقدّم .

وأوعز الفرّاية من داخل وحدة الجرائم الإلكترونية بالعمل الحازم والتصدّي لخطابات الكراهية وإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية وملاحقة ناشريها وضبطهم واتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم .



وشدد وزير الداخلية على أنّ الحكومة ومن خلال أذرعها الأمنيّة والتنفيذية والإدارية كافّة لن تسمح لأيّ كان بالمساس بالسلم المجمتعي أو تهديده أو السعي لبث سموم الفتنة والكراهية والمساس بالنسيج المجتمعي واللحمة الوطنية.



ودعا الفرّاية لنشر الوعي بين مكونات المجتمع وبث الرسائل الإعلامية للتوعية ضد جرائم الكراهية وإثارة النعرات، والتحذير من خطورة تلك الجرائم وعواقبها أو الانجرار خلفها والترويج لها .