الفراية يوعز بملاحقة أصحاب خطابات الكراهية وإثارة النعرات العنصرية

وقال وزير الداخلية إنّ المستوى الذي وصلت إليه وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وآليات العمل وتقنياته داخلها، يدعونا للفخر وتقدير كل الجهود التي بُذلت للوصول لذلك المستوى المتقدّم .
وأوعز الفرّاية من داخل وحدة الجرائم الإلكترونية بالعمل الحازم والتصدّي لخطابات الكراهية وإثارة النعرات الطائفية أو العنصرية وملاحقة ناشريها وضبطهم واتخاذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم .
وشدد وزير الداخلية على أنّ الحكومة ومن خلال أذرعها الأمنيّة والتنفيذية والإدارية كافّة لن تسمح لأيّ كان بالمساس بالسلم المجمتعي أو تهديده أو السعي لبث سموم الفتنة والكراهية والمساس بالنسيج المجتمعي واللحمة الوطنية.
ودعا الفرّاية لنشر الوعي بين مكونات المجتمع وبث الرسائل الإعلامية للتوعية ضد جرائم الكراهية وإثارة النعرات، والتحذير من خطورة تلك الجرائم وعواقبها أو الانجرار خلفها والترويج لها .
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