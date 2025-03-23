القبض على أربعة أشخاص انتحلوا صفات أمنيّة وسرقوا مبالغاً مالية في عمان

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد من مجموعة من الوافدين بتعرّضهم للسرقة من قبل مجموعة من الأشخاص بعد أن دخلوا مسكنهم وسط العاصمة وادّعوا بأنّهم جهات أمنيّة وأخذوا مبلغ 4 آلاف دينار منهم . اضافة اعلان





وتابع الناطق الإعلامي أنه على الفور شكل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وشرطة وسط عمان وتمكنوا من تحديد نوع المركبات التي كان الأشخاص يستقلونها وجرى التعميم عنها على الدوريات العاملة كافّة في المملكة.



وأكّد أنّ إحدى الدوريات العاملة في محافظة إربد رصدت إحدى المركبات وجرى إيقافها وإلقاء القبض على أربعة أشخاص كانوا بداخلها وجرى عرضهم على أصحاب الشكوى وأكّدوا بأنهم الأشخاص ذاتهم الذين انتحلوا الصفات الأمنيّة وسرقوا أموالهم تحت التهديد وضُبط جزء من المبلغ فيما جرى التعميم عن شخص خامس ما زال متوارياً عن الأنظار.



ويهيب بالإخوة الوافدين عدم التعامل مع أي شخص قبل التأكد من صفته الرسمية وممارسة حقّه بطلب إبراز وثائقه والتأكد منها والاتصال على هاتف الطوارئ 911 عند الاشتباه بمثل أولئك الأشخاص.