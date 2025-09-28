القبول الموحد يعلن نتائج الانتقال بين الجامعات والتخصصات لمرحلة البكالوريوس

وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/AdmUnivTransResults.aspx
