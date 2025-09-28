الإثنين 2025-09-29 01:03 ص
 

القبول الموحد يعلن نتائج الانتقال بين الجامعات والتخصصات لمرحلة البكالوريوس

القبول الموحد يعلن نتائج الانتقال بين الجامعات والتخصصات لمرحلة البكالوريوس
القبول الموحد يعلن نتائج الانتقال بين الجامعات والتخصصات لمرحلة البكالوريوس
 
الأحد، 28-09-2025 11:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد الموافق 28-9-2025 نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2025-2026، وذلك للطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي 2025-2026 إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاثة التي قاموا بوضعها في الطلب.اضافة اعلان


وستقوم وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/AdmUnivTransResults.aspx
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة اكتشاف مسبب غير متوقع للخرف

ب

طب وصحة علماء روس يكتشفون علامات حيوية جديدة لمرض انفصام الشخصية والاكتئاب

إعلام أمريكي يكشف عن بنود خطة ترامب لوقف الحرب في القطاع

عربي ودولي إعلام أمريكي يكشف عن بنود خطة ترامب لوقف الحرب في القطاع

ل

منوعات رطوبة هائلة في السماء.. "الأنهار الجوية" تتجاوز نهر الأمازون

ب

طب وصحة أطعمة أساسية لصحة العين ومنع تدهور النظر

الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين

الطقس الأرصاد تحذر من الغبار والضباب في هذه المناطق الاثنين

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50 منذ فجر اليوم

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 50 منذ فجر اليوم

ل

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غداً



 
 





الأكثر مشاهدة