القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز

وجاء في قرار المحكمة أن إنهاء خدمات عطوفة طه المغاريز جاء مخالفاً لأحكام القانون، ما دفع المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس الوزراء .
و أكد الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني لعطوفة طه المغاريز، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن ويجب تنفيذه فوراً.
