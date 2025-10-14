الثلاثاء 2025-10-14 12:39 م
 

القضاء ينتصر لأمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز

طه المغاريز العبادي
طه المغاريز العبادي
 
الثلاثاء، 14-10-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قراراً نهائياً يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في شباط  2025، والذي كان يقضي بإنهاء خدمات عطوفة أمين عام سجل الجمعيات طه المغاريز العبادي .اضافة اعلان


وجاء في قرار المحكمة أن إنهاء خدمات عطوفة طه المغاريز جاء مخالفاً لأحكام القانون، ما دفع المحكمة إلى إلغاء قرار مجلس الوزراء . 

و أكد الدكتور علي الزيود العبادي، الوكيل القانوني لعطوفة طه المغاريز، أن القرار يمثل انتصاراً للعدالة وسيادة القانون، مشدداً على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن ويجب تنفيذه فوراً.
 
 
