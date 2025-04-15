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القوات المسلحة الأردنية تحتفل باليوم الوطني للعلم الأردني

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي
القوات المسلحة الأردنية
 
الثلاثاء، 15-04-2025 02:57 م

الوكيل الإخباري-   ضمن احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية، باليوم الوطني للعلم الأردني والذي يصادف في ١٦ نيسان من كل عام، احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتشكيلاتها ووحداتها، باليوم الوطني للعلم.

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وتضمنت الاحتفالات تزيين مباني تشكيلات ووحدات القوات المسلحة بالعلم الأردني، وإقامة فعاليات وأنشطة وطنية في مدارس الثقافة العسكرية، إضافةً إلى توزيع مرتبات القوات المسلحة العلم الأردني على المواطنين، الذي يمثل رمزية وطنية تتجلى فيها أسمى معاني الكبرياء والاعتزاز بالراية التي حملها الأحفاد عن الأجداد ليبقى الأردن حراً عزيزاً منيعاً، وتبقى الراية خفاقة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بعد أن رفعتها زنود الأردنيين والهواشم جنباً إلى جنب لرسم ملامح دولتهم المستقلة.


ويأتي الاحتفال باليوم الوطني للعلم الأردني تجسيداً لمعاني الانتماء الوطني لراية عمادها الحرية والعدالة والمساواة والتي انبثقت من راية الثورة العربية الكبرى، لتكون منهاجاً وشريعة للأجيال، وقنديلاً يضيء مستقبلاً واعداً في وطن كان على الدوام موئلاً للأمن والمحبة والسلام تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. 


ويعتبر العلم الأردني قصة في البناء والعطاء تروي تضحيات الأجداد والأمجاد، وبطولات خضبت أرضه الطهور بدم شهدائنا الأبرار وجهود نشامى جيشنا العربي الباسل الذين لم يترددوا في بذل الغالي والنفيس ذوداً عن الحمى العربي الأردني الهاشمي.


يشار إلى أن اليوم الوطني للعلم أقره مجلس الوزراء في الاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، إذ رفع الأردنيون العلم مع إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946.

 
gnews

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