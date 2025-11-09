القوات المسلحة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب

ووقّع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للإدارة والقوى البشرية، وعن مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب مديرتها العام الدكتورة أغادير جويحان.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل والتنمية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج مشتركة تسهم في تطوير المهارات المهنية وتمكين الأفراد، بما ينعكس إيجاباً على أداء منتسبي القوات المسلحة الأردنية.
يشار إلى أن مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب تركز على تمكين العديد من الفئات في المجتمع، من خلال تقديم برامج تدريبية وإنتاجية متنوعة، بالإضافة إلى دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق الاندماج في سوق العمل.
حضر توقيع المذكرة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.
