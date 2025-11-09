الأحد 2025-11-09 07:00 م
 

القوات المسلحة الأردنية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب

ل
جانب من التوقيع
 
الأحد، 09-11-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري- وقّعت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، في القيادة العامة للقوات المسلحة، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية.

اضافة اعلان


ووقّع الاتفاقية عن القوات المسلحة الأردنية المساعد للإدارة والقوى البشرية، وعن مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب مديرتها العام الدكتورة أغادير جويحان.


وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل والتنمية الاجتماعية، من خلال تنفيذ برامج مشتركة تسهم في تطوير المهارات المهنية وتمكين الأفراد، بما ينعكس إيجاباً على أداء منتسبي القوات المسلحة الأردنية.


يشار إلى أن مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب تركز على تمكين العديد من الفئات في المجتمع، من خلال تقديم برامج تدريبية وإنتاجية متنوعة، بالإضافة إلى دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتحقيق الاندماج في سوق العمل.


حضر توقيع المذكرة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات

عربي ودولي موجات تسونامي صغيرة تضرب سواحل اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجات

ل

أخبار محلية "رجال الأعمال" ونقابة التخليص تبحثان آفاق التعاون

عناصر من كتائب القسام

فلسطين القسام: مقاتلونا في رفح يدافعون عن أنفسهم ولن يستسلموا أبداً

ل

أخبار محلية مطالبات بتسريع تعبيد طريق قرب مدخل بيت يافا بإربد

ب

خاص بالوكيل شهود عيان: هذا ما حدث في أحد باصات البيادر

قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي

أخبار محلية قرى الأطفال تطلق المرحلة العملية لمشروع حاضنة الابتكار البيئي

ل

أخبار محلية الجامعة الأردنية تحصل على اعتماد دولي لبرنامج الإدارة السياحية

العلّامة الدكتور زغلول راغب النجار رحمه الله

ترند العالم الإسلامي يفجع برحيل أحد أبرز رموز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم



 
 





الأكثر مشاهدة