 
الثلاثاء 2024-11-26 03:23 م
 

القوات المسلحة تنفذ إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية شمال قطاع غزة

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الثلاثاء، 26-11-2024 02:39 م

الوكيل الإخباري-   نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات غذائية على شمال قطاع غزة من خلال طائرتي نوع C130 تابعتين لسلاح الجو الملكي.

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واشتمل الإنزال على مساعدات تقدر بنحو 6.6 أطنان من المواد الغذائية الأساسية ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة الأهل في غزة، جراء الحرب المستمرة على القطاع.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية من خلال الإنزالات الجوية والجسر الجوي الإنساني إلى قطاع غزة الذي نفذته طائرات سلاح الجو العامودية قبل نحو أسبوع، إضافة إلى القوافل البرية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

 
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