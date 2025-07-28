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القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على القطاع بمشاركة الامارات

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة تواصل تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة بمشاركة الأمارات العربية المتحدة
 
الإثنين، 28-07-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   واصلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بتنفيذ إنزالين جويين جديدين في مناطق مختلفة من القطاع، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة. 

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وجرى تنفيذ الإنزالين بواسطة طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني والقوات الجوية الإماراتية، حملتا على متنهما 17 طناً من المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية.


وتأتي هذه الإنزالات التي نفذت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية استمراراً للجهود الأردنية المتواصلة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية من خلال توفير المواد الأساسية هناك.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها ماضية بتنفيذ مهمتها الإنسانية، سواءً من خلال عمليات الإنزال الجوي، أو عن طريق القوافل البرية التي تُسيّر بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وبلغ عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بداية الحرب على القطاع، 128 إنزالاً جوياً أردنياً، إلى جانب 268 إنزالاً جوياً مشتركاً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

 


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gnews

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