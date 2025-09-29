الكرك: أصحاب مشاريع ومهتمون بالشأن السياحي يدعون لوضع خطط لدراسة التحديات

الوكيل الإخباري- دعا عدد من أصحاب المشاريع السياحية ومهتمون بالشأن السياحي في محافظة الكرك إلى وضع خطط عملية لدراسة التحديات التي تواجههم أثناء ممارسة العمل السياحي بهدف تنشيط الحركة السياحية وتحفيز أفراد المجتمع المحلي على تأسيس مشاريع سياحية استثمارية تساهم في تعزيز التنمية السياحية المستدامة.

وأوضحوا، في حديث مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إدماج المسارات السياحية يفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات السياحية ويعزز عملية صون المواقع الأثرية والسياحية واستدامتها بما يعود بالنفع والفائدة على العاملين بالقطاع وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.



وقال مالك أحد المشاريع السياحة في مدينة الكرك، أبو أمير المدادحة، إن تشجيع الاستثمار وتطوير المشاريع السياحية يتطلب العديد من الأمور، منها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص للمستثمرين في القطاع السياحي وتقديم الحوافز والتسهيلات لجذب الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى دعم إنشاء مشاريع في مجال الحرف والصناعات التقليدية والخدمات المساندة داخل المواقع السياحية لتعزيز الاقتصاد المحلي.



وأكد الناشط السياحي، إيهاب الشمايلة، ضرورة تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة وتطوير شبكات النقل والطرق الموصلة إلى المواقع السياحية لتحسين تجربة السائح وزيادة رضاهم، وتوفير مرافق خدمية مثل الاتصالات والمياه والصرف الصحي، مما يعزز جاذبية الوجهة السياحية ويحفز نمو الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.



وقال العامل في المخيم السياحي التراثي في منطقة وادي ابن حماد والتابع لجمعية دار الكرك للتراث والسياحة، ضيف الله الأطمز، إن منطقة وادي ابن حماد تعد من أبرز الوجهات السياحية في محافظة الكرك وتمتاز بوجود مواقعها الطبيعية وعيون الماء الكثيرة التي تنبع من جوانب الأودية ومن على ضفافها إلا أن المنطقة تحتاج إلى تحفيز السياحة وتنشيطها بشكل أكبر.



ودعا الناشط السياحي، سائد الجعافرة، إلى تكاتف جهود جميع الأطراف المعنية لتطوير القطاع السياحي في الكرك، ووضع الحلول للتحديات التي تواجه تطوير المنتج السياحي بالمحافظة والارتقاء بالخدمات الموجودة في المواقع السياحية والأثرية.