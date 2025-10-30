الخميس 2025-10-30 05:01 م
 

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري
الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري
 
الخميس، 30-10-2025 04:06 م
الوكيل الإخباري-   صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام معدل لنظام بدل خدمات المرور على الطرق، والذي يتضمن تحديد طريق الحرانة–العمري كطريق مدفوع بدل استخدام.اضافة اعلان


ووفقًا للنظام المعدل، سيتم استيفاء بدل خدمات مرور عن كل مركبة تتجاوز بوابة التعرفة المروية للطريق في المنطقة الواقعة بين قصير عمرة والحرانة باتجاه الحدود السعودية.

وحددت الوزارة بدل التعرفة بواقع (850) فلسًا للمركبة الصغيرة، ومبلغ تعرفة مرورية مقداره (2) ديناران و(500) فلس عن سيارات الشحن والسيارات الأجنبية.

وبحسب القرار، تُعفى من الدفع المركبات الحكومية والعسكرية، ومركبات الأمن العام والدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، ومركبات الوفود الرسمية، إضافةً إلى أي مركبات أخرى يحددها الوزير.

وأكدت الوزارة أن استيفاء البدل سيتم بطرق دفع متعددة، سواء نقدًا أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

ويوفر الطريق المدفوع الجديد اختصارًا في المسافة يبلغ نحو 21 كيلومترًا بين حدود العمري والعاصمة عمّان مقارنة بالطريق المجاني، ما يعني توفيرًا ملموسًا في استهلاك الوقود، حيث تشير التقديرات إلى أن الوفر في الوقود يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسوم المفروضة على استخدام الطريق.

وأكدت وزارة الأشغال أن تطبيق نظام الطرق البديلة ينسجم مع التوجهات الحكومية لتحسين جودة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق الوطنية بما يخدم قطاع النقل التجاري والسياحي، ويعزز من كفاءة الحركة المرورية ويقلل من الانبعاثات الكربونية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

عربي ودولي والد إيلون ماسك يتحدث عن زيارات سرية لابنه إلى موسكو

الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

أخبار محلية الأردن والسعودية يوقّعان الملحق المعدّل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تُطلق مبادرة "بصمتنا لبيئة خضراء" في القطرانة

الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

أخبار محلية الكشف عن المبالغ التي سيدفعها مستخدمي طريق الحرانة - العمري

مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

شؤون برلمانية مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة

نهعن

طب وصحة الشوفان.. غذاء متكامل يدعم صحة القلب والأمعاء والعظام

جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

الوفيات جدة لاعب المنتخب الوطني يزن العرب في ذمة الله

5

طب وصحة مادة كيميائية في الزيتون تحمل سر الوقاية من أمراض الدماغ والذاكرة



 
 





الأكثر مشاهدة