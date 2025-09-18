الكشف عن تفاصيل جديدة حول حالات التسمم في إربد

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها تحركت بشكل عاجل وأبلغت الجهات الصحية المختصة مباشرة، كما نفذت كشف فوري على المطعم وأغلقته على الفور بموجب ضبط إغلاق تحفظي.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنشأة مختصة بإعداد المعجنات من قبل صاحب الرخصة، إلا أنه تم إغلاقها لاحقًا من قبل أصحاب المنشأة، وقبل أسبوع تم استئجارها من قبل أحد معلمي إحدى المدارس المرتبطة بالتسمم، مضيفة أن المنشأة مرخصة أصوليًا من قبل بلدية السرو لعام 2025، وتخضع للمتابعة من قبل كوادرها المختصة، ولم يتم إعلام المؤسسة بتغيير المالك.
وأضافت، أن كوادرها قامت بسحب عينات موسعة من المواد الغذائيه المتداولة في المطعم، والوجبات المحضرة الجاهزة، ومدخلات الانتاج، بهدف تحليلها في مختبرات المؤسسة، حيث أظهرت نتائج التحليل الأولية وجود تلوث برازي ونمو عدد بكتيريا اي كولاي.
وأكدت المؤسسة أن النتائج قيد التحقق في مختبر الغذاء وسيتم الإعلان تباعًا عن النتائج النهائية لتقرير التحليل المخبري فور صدورها، مضيفة أن مديرية صحة بني كنانة سحبت عينات من مياه المدارس والمنازل المرتبطة بحالات التسمم لتحليلها.
ونوهت المؤسسة أنها تتبع منهجية مدروسة تقوم على استكمال إجراءات الفحص والتحقق وضبط الحالة بشكل متكامل قبل إصدار أي تصريح رسمي، وذلك حرصًا على دقة المعلومات، مؤكدة أن فريقها الميداني المختص، برئاسة مدير المناطق، كان منذ اللحظات الأولى من أوائل المتواجدين ميدانيًا في المستشفى خلال ساعات الليل لتأدية المهام وفقًا لأعلى معايير المهنية والمسؤولية.
-
أخبار متعلقة
-
69 زيارة تفتيشية تنفذها حماية البيئة في معان خلال النصف الأول من 2025
-
المياه : ضبط اعتداءات في جنوب عمان وبرقش ومأدبا واربد لتعبئة صهاريج وبيعها
-
الأميرة سمية بنت الحسن تفتتح المؤتمر الدولي لنادي الهمبولت بجامعة جدارا
-
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" تختتم فعاليّات "برنامج بيئتي الأجمل" لعام 2024-2025 ، بمشاركة أكثر من 2200 مدرسة حكوميّة
-
جلسة تعريفية في الكورة حول جائزة الحسين للعمل التطوعي
-
الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين
-
جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة
-
تعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية