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الكشف عن سبب التواجد الامني في طبربور فجر اليوم

الامن العام
الامن العام
السبت، 24-08-2024 07:49 م
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية - تلقت مديرية شرطة شمال عمان فجر اليوم بلاغًا بوجود حقيبة مشبوهة في منطقة طبربور بالقرب من دوار الدبابة، وفقًا لمصدر أمني.اضافة اعلان


 وأكد المصدر أن حال بلوغ الملاحظة على الفور، تحركت القوة الأمنية المختصة إلى الموقع للتحقق من محتوى الحقيبة، وبعد الفحص، تبين أن الحقيبة تحتوي على ملابس فقط، ولا تشكل أي تهديد أمني.
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