الكشف عن عدد الأردنيين الذين سجلوا لمساعدتهم في لبنان

الوكيل الاخباري - سجل 1000 أردني يقيم في لبنان على منصة خاصة لمساعدتهم إذا دعت الحاجة، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة.



وكانت وزارة الخارجية قد طالبت الأردنيين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والموجودين في لبنان بمغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.