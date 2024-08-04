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الكشف عن عدد الأردنيين الذين سجلوا لمساعدتهم في لبنان

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية




 

الأحد، 04-08-2024 12:38 م

الوكيل الاخباري -  سجل 1000 أردني يقيم في لبنان على منصة خاصة لمساعدتهم إذا دعت الحاجة، وفقا للناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة.


وكانت وزارة الخارجية قد طالبت الأردنيين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والموجودين في لبنان بمغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.


ودعت الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.

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