الكشف عن عدد الأردنيين الذين سجلوا لمساعدتهم في لبنان

وكانت وزارة الخارجية قد طالبت الأردنيين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما طالبت المقيمين والموجودين في لبنان بمغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.
ودعت الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.
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