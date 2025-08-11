الإثنين 2025-08-11 09:19 م
 

الكهرباء الوطنية: الحمل الكهربائي في الأردن يصل إلى 4700 ميغاوات الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 11-08-2025 08:59 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة الكهرباء الوطنية أن الحمل الكهربائي الأقصى في المملكة بلغ مساء اليوم الساعة الثامنة مساءً تقريباً ، حوالي 4700 ميغاوات، وسط ارتفاع في درجات الحرارة والتي بلغت 37 درجة مئوية.اضافة اعلان


ويأتي هذا الحمل الكهربائي في ظل موجة الحر الشديدة التي تؤثر على المملكة، مما يزيد الطلب على استخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية المختلفة، مما يضع ضغوطاً على شبكة الكهرباء الوطنية.

وتدعو الشركة المواطنين والمشتركين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، لتفادي أي أعطال أو انقطاعات محتملة، مع التأكيد على جاهزية الكوادر الفنية للتعامل مع أي طارئ يطرأ على الشبكة الكهربائية.


Image1_8202511205654241939286.jpg
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يعلق على محاولة احتلال غزة: تذكروا 7 أكتوبر

تعبيرية

أخبار محلية الكهرباء الوطنية: الحمل الكهربائي في الأردن يصل إلى 4700 ميغاوات الاثنين

القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح

فلسطين القسام تعلن عن قنص جنديين صهيونيين شرق حي التفاح

الدوريات الخارجية

أخبار محلية الدوريات الخارجية تحذر من الغبار .. وتعليمات هامة للسائقين في هذه الأجواء

ا

أسواق ومال مصر تطرح مزايدات للبحث عن الغاز على حدودها

ا

عربي ودولي نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان

تعبيرية

عربي ودولي بدء عودة الكهرباء بعد انقطاعها عن وسط العراق وجنوبه

ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا

عربي ودولي ترامب يشعل الإنترنت بعد زلة لسان عن ألاسكا



 
 





الأكثر مشاهدة