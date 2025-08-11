الكهرباء الوطنية: الحمل الكهربائي في الأردن يصل إلى 4700 ميغاوات الاثنين

ويأتي هذا الحمل الكهربائي في ظل موجة الحر الشديدة التي تؤثر على المملكة، مما يزيد الطلب على استخدام مكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية المختلفة، مما يضع ضغوطاً على شبكة الكهرباء الوطنية.
وتدعو الشركة المواطنين والمشتركين إلى ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة، لتفادي أي أعطال أو انقطاعات محتملة، مع التأكيد على جاهزية الكوادر الفنية للتعامل مع أي طارئ يطرأ على الشبكة الكهربائية.
