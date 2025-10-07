اللواء الحنيطي يؤكد سعي الجيش لتوظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن الحدود

07:04 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الثلاثاء قيادة المنطقة العسكرية الشرقية وكان في استقباله قائد المنطقة.





واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول مهام وواجبات المنطقة وأبرز البرامج العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها، وسير العمل في الخطط الهادفة إلى تعزيز الجاهزية لمرتبات المنطقة، بما يسهم في رفع مستوى أداء التشكيلات والوحدات فيها.



كما تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة مجموعة الدفاع الجوي الميداني/5 الملكية إحدى تشكيلات الإسناد في المنطقة، واستمع إلى إيجاز حول عمل المجموعة وأبرز الأجهزة والأسلحة والمعدات التي تستخدمها المجموعة في مهامها.



واطلع اللواء الركن الحنيطي على أحد أنظمة الدفاع الجوي التي أدخلت للعمل حديثاً، بهدف تعزيز منظومة الدفاع الجوي ومواكبة آخر التطورات في البيئة العملياتية، وبما ينسجم مع طبيعة التحديات المحيطة، والتي تمكن المنطقة من تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.



وثمن رئيس هيئة الأركان المشتركة الدور الكبير والفاعل الذي تبذله مرتبات المنطقة في حماية مقدرات الوطن، من خلال التصدي لمختلف عمليات التسلل والتهريب مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تزويد كافة التشكيلات والوحدات بالأسلحة والمعدات اللازمة إضافة إلى سعيها المستمر في توظيف التكنولوجيا الحديثة للدفاع عن حدود المملكة.



وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة دون رئيس هيئة الأركان كلمة في سجل كبار الزوار.



