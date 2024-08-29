المدن والقرى يحتفل بتخريج الحاصلين على شهادة "خبير إيدج"

وأشار العزام خلال حفل نظمه البنك بمناسبة تخريج 14 مهندسا ومهندسة من المشاركين في دورة "إيدج" (التميز في التصميم من أجل كفاءة أعلى) وحصولهم على شهادة خبير "إيدج" من المرحلة الأولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم الخميس، الى أن رؤية البنك ترتكز على تحسين السياسات وتطوير القدرات لتحقيق استدامة بيئية جديدة، وبما يتماشى مع الرؤى الملكية والتوجهات الحكومية الهادفة إلى تحديث الاقتصاد والقطاع العام.
وشدد على ضرورة تبني ممارسات تراعي التغير المناخي وتساهم في التصدي له، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمحلي في تعزيز التنمية المستدامة.
واكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان بمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي خواجه أفتاب أحمد، أن البناء الأخضر أثبت جدواه في الأسواق الناشئة، وأن التعاون مع بنك تنمية المدن والقرى سيسهم في تحسين جودة الخدمات في الأردن وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
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