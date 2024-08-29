المدن والقرى يحتفل بتخريج الحاصلين على شهادة "خبير إيدج"

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام التزام البنك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الكفاءة البيئية من خلال تشجيع تبني معايير البناء الأخضر.

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وأشار العزام خلال حفل نظمه البنك بمناسبة تخريج 14 مهندسا ومهندسة من المشاركين في دورة "إيدج" (التميز في التصميم من أجل كفاءة أعلى) وحصولهم على شهادة خبير "إيدج" من المرحلة الأولى بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية اليوم الخميس، الى أن رؤية البنك ترتكز على تحسين السياسات وتطوير القدرات لتحقيق استدامة بيئية جديدة، وبما يتماشى مع الرؤى الملكية والتوجهات الحكومية الهادفة إلى تحديث الاقتصاد والقطاع العام.



وشدد على ضرورة تبني ممارسات تراعي التغير المناخي وتساهم في التصدي له، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمحلي في تعزيز التنمية المستدامة.