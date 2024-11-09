المرصد العمالي يرحب بالتعديلات المقترحة على نظام عمال الزراعة

الوكيل الإخباري- رحّب المرصد العمالي الأردني بالتعديلات المقترحة على نظام عمّال الزراعة، خاصة إلغاء المادة (15) التي كانت تستثني العاملين والعاملات لدى أصحاب العمل في القطاع الزراعي الذين يُشغّلون ثلاثة عمال فأقل من عدد من حقوقهم في الضمان الاجتماعي والعطل والإجازات وتحديد ساعات العمل.

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