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المرصد العمالي يرحب بالتعديلات المقترحة على نظام عمال الزراعة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 09-11-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري-   رحّب المرصد العمالي الأردني بالتعديلات المقترحة على نظام عمّال الزراعة، خاصة إلغاء المادة (15) التي كانت تستثني العاملين والعاملات لدى أصحاب العمل في القطاع الزراعي الذين يُشغّلون ثلاثة عمال فأقل من عدد من حقوقهم في الضمان الاجتماعي والعطل والإجازات وتحديد ساعات العمل.

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وفي بيان أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اليوم السبت بيّن أن هذا التعديل يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن .

 
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