المرصد العمالي يرحب بالتعديلات المقترحة على نظام عمال الزراعة

وفي بيان أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية اليوم السبت بيّن أن هذا التعديل يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن .
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