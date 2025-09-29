المزاد العلني للأرقام المميزة يرفد صندوق دعم الطالب بـ 3.97 مليون دينار

06:11 م

الوكيل الإخباري- شهد المزاد العلني للأرقام المميزة اليوم الإثنين، إقبالًا لافتًا أسفر عن تحقيق إيرادات تجاوزت 3 ملايين و970 ألف دينار لصالح صندوق دعم الطالب. اضافة اعلان





وتم بيع عدد من الأرقام المميزة بأسعار مرتفعة، أبرزها الرقم 1/7 الذي حقق وحده نحو مليون و575 ألف دينار، فيما بيعت أرقام أخرى بمبالغ كبيرة مثل:



الرقم 44/44 بمبلغ 420 ألف دينار.



الرقم 66/66 بمبلغ 425 ألف دينار.



الرقم 33/1 بمبلغ 510 آلاف دينار.



الرقم 66/1 بمبلغ 510 آلاف دينار.



الرقم 9999/1 بمبلغ 270 ألف دينار.



الرقم 777/1 بمبلغ 260 ألف دينار.



وبذلك، بلغت حصيلة المزاد الكلية 3,970,000 دينار أردني، ستخصص بالكامل لدعم الطلبة ضمن برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.