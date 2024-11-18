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المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يجري عملية جراحية نوعية

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الإثنين، 18-11-2024 06:04 م

الوكيل الإخباري-   استمراراً للجهود والمساعي التي تقوم بها مرتبات وكوادر المستشفيات الأردنية في غزة لمساعدة الأهل والأشقاء في القطاع، أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤، فجر اليوم، عملية جراحية نوعية في الدماغ لطفلة تبلغ من العمر (١١) عاماً.

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وقال مدير المستشفى: "إن الطفلة المصابة تم استقبالها من قبل كوادر المستشفى الميداني الأردني في جنوب القطاع بعد تحويلها من مجمع ناصر الطبي في ساعات متأخرة من الليل نتيجة لصعوبة حالتها."
وبين أخصائي الجراحة والأعصاب أن الطفلة قد تعرضت لإصابة في منطقة الرأس مما تسبب لها بنزيف دماغي تحت غشاء الأم الجافية وأدى لهبوط العلامات الحيوية، مضيفاً أنه أجري لها عملية جراحية في الدماغ استمرت لمدة ٤ ساعات متواصلة وحالتها العامة مستقرة.


يشار الى ان المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ استقبل  240999 حالة مرضية منذ بدء المهمة بتاريخ 20 تشرين الثاني 2023

 
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