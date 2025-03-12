المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة

وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا للقيم الإنسانية التي تعزز الوئام والتكافل الاجتماعي، وانطلاقُا من رسالة الأردن وقواته المسلحة في مد جسور التعاون مع الأشقاء في القطاع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يُعد مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتضامن.
بدورهم، أعرب منسقو المبادرة عن تقديرهم وامتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية، مثمنين جهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في غزة، والتي تعكس النهج الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف.
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