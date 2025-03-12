المستشفى الميداني الأردني غزة 81 يقيم مأدبة إفطار لأطفال أيتام وذويهم شمال غزة

الوكيل الإخباري- أقام المستشفى الميداني الأردني غزة/81، اليوم الثلاثاء، مأدبة إفطار خيري لعدد من الأطفال الأيتام وذويهم شمال قطاع غزة، في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية.

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وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا للقيم الإنسانية التي تعزز الوئام والتكافل الاجتماعي، وانطلاقُا من رسالة الأردن وقواته المسلحة في مد جسور التعاون مع الأشقاء في القطاع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يُعد مناسبة لتعزيز قيم الرحمة والتضامن.