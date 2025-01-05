المستشفى الميداني الأردني نابلس/5 يُجري أعمال صيانة وتوسعة (صور)

الوكيل الإخباري- في إطار تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للأهل والأشقاء في مدينة نابلس، أجرى المستشفى الميداني الأردني نابلس/5، أعمال صيانة وتوسعة تهدف إلى تقديم خدمات طبية متميزة في ظل الظروف الجوية الحالية، وزيادة القدرة الاستيعابية لاستقبال أعداد متزايدة من المرضى.

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وأوضح قائد قوة المستشفى أن هذه المبادرة جاءت استجابةً للزيادة الملحوظة في أعداد المراجعين، وحرصاً على توفير خدمات تلبي احتياجات السكان، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز جاهزية المستشفى لضمان تقديم خدمات طبية شاملة ومتكاملة.



يُشار إلى أن المستشفى أُنشئ بتوجيهات ملكية سامية، تأكيداً على التزام المملكة الأردنية الهاشمية بدعم الأشقاء في فلسطين وتقديم العون الإنساني والطبي لتحسين ظروفهم الصحية والتخفيف من معاناتهم.



