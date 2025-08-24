الأحد 2025-08-24 11:33 م
 

المستشفى الميداني الأردني في جنوب غزة/7 استقبل 26 ألف حالة منذ 17 تموز الماضي

الأحد، 24-08-2025 10:51 م

الوكيل الإخباري- قال مدير المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7، محمد الصقور، إن المستشفى استقبل أكثر من 26 حالة منذ بدء عمله في 17 تموز وحتى اليوم الأحد.

وأضاف الصقور أن المستشفى يعالج إصابات معقدة ويجري عمليات كبرى وفريدة أنقذت حيوات الكثيرين.


وأوضح أن المستشفى يضم عيادات تخصصية جراحية عامة وأخرى متخصصة في التجميل والحروق وجراحة الدماغ والأعصاب والوجه والفكين والشرايين والعظام والأطفال، إلى جانب عيادات اختصاص الباطنية والتوليد والخداج والطوارئ والأشعة والصيدلة والمختبر.


وبين أنه ورغم ظروف العمل الصعبة والاستثنائية فإن الفرق الطبية تعمل بكفاءة عالية واقتدار.


وأكد أن المستشفى ساهم في استقرار الوضع الصحي في جنوب قطاع غزة، من خلال إجرائه عمليات جراحية كبرى وأخرى تجرى لأول مرة أنقذت حيوات الكثيرين، كتلك الإصابات البليغة في الرقبة والدماغ والوجه.


وتابع الصقور يقول إن المستشفى أنقذ حالات الإصابة بالبتر وعلميات تثبيت داخلي للكسور، إلى جانب تركيب أكثر من 560 طرف اصطناعي ضمن المبادرة الملكية للأطراف الصناعية (استعادة الأمل).

 
 
ل

ا

ل

