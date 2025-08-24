الأحد 2025-08-24 11:33 م
 

بحث التعاون بين بلدية غرب إربد ونقابة الصحفيين في الشمال

الأحد، 24-08-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس لجنة بلدية غرب إربد، محمد القضاة، ولجنة فرع نقابة الصحفيين الأردنيين في إقليم الشمال برئاسة الدكتور زهير الطاهات، اليوم الأحد، التعاون المشترك لخدمة العمل الإعلامي والبلدي وتنظيمه بشكل مؤسسي.

وبحسب بيان للبلدية، أكد الجانبان أهمية الإعلام كشريك استراتيجي في إبراز المنجزات الوطنية والمهنية ونقل الصورة الحقيقية للمجتمع، مشددين على ضرورة وضع أطر تعاون واضحة تعزز التشاركية بين النقابة والبلدية.


وقال القضاة إن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بالشراكة مع وسائل الإعلام وحرصها على تزويد الصحفيين بالمعلومات الدقيقة حول الإنجازات في مختلف المجالات، مشيداً بالدور الذي يؤديه الصحفيون في دعم جهود التنمية وإبراز المنجزات الوطنية.


من جانبه، أوضح الطاهات أن النقابة تسعى لتطوير تشريعاتها ومأسسة أعمالها وحماية أعضائها من منتحلي صفة الصحفي، إلى جانب تعزيز المهنية الصحفية والإعلامية، لافتاً إلى أهمية إنشاء مكتب تنسيقي للصحفيين داخل المؤسسات وتوقيع مذكرة تفاهم مع البلدية لتنظيم التعاون الإعلامي.


وأشار إلى أن النقابة تواصل جهودها للتصدي لظاهرة منتحلي صفة الصحفي عبر مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في حماية المهنة وتعزيز الثقة بالإعلام المهني المسؤول.


وفي ختام اللقاء، الذي نظمه قسم العلاقات العامة والإعلام في البلدية، بحضور عضو لجنة الفرع محمد خير البشتاوي، بالإضافة إلى الزميل أحمد التميمي، كرّم القضاة لجنة النقابة تقديراً لجهود الصحفيين.

 
 
