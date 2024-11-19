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المستشفى الميداني الأردني يركب 161 طرف صناعي في غزة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 12:00 ص
الوكيل الإخباري-    استمراراً للجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤، في دعم ومساندة الأهل والأشقاء في القطاع، وضمن مبادرة استعادة الامل جرى تركيب 161 طرف صناعي منذ انطلاق المبادرة لأشخاص فقدو اطرافهم خلال الحرب الدائرة في القطاع.اضافة اعلان


وقال أخصائي الأطراف الاصطناعية: “إن كوادر المستشفى تمكنت من تركيب    161طرف كان اخرها اليوم، لطفلة كانت تعاني من بتر بعد منطقة الرسغ في يدها اليمنى وجرى التعامل مع الحالة وتركيب طرف صناعي تجميلي للطفلة.

من جانبهم ثمن ذوي الطفلة الجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في المستشفى، معبرين عن عميق شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في الوقوف مع أبناء الشعب الفلسطيني ودعم قضيتهم العادلة.

يشار الى ان مبادرة استعادة الأمل تم اطلاقها بتوجيهات ملكية سامية لدعم مبتوري الأطراف، وتركيب الأطراف الاصطناعية لمحتاجيها من جميع الأعمار بزمن قياسي ليعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية.
 
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