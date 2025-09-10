الأربعاء 2025-09-10 08:59 م
 

المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية
المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية
 
الأربعاء، 10-09-2025 08:13 م
الوكيل الإخباري-  بلغ عدد العمليات التي أجرتها المستشفيات الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، 26,721 عملية بين كبرى وصغرى منذ 7 تشرين الأول 2023، وفق ما كشف قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد أحمد الصبيحات.اضافة اعلان


وقال الصبيحات، إن تلك العمليات أجريت في مستشفيات خان يونس وتل الهوى ونابلس، ومحطتي الجراحة في رام الله وجنين، مشيرا إلى أن عدد المراجعين منذ بداية الحرب على غزة في "السابع من أكتوبر" 2023 بلغ 687,830 مراجعا.

وتواصل المستشفيات الأردنية تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للأهالي، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي فرضتها الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ترجمة ً للتوجيهات الملكية السامية بدعمهم في مختلف الظروف.

وتأتي هذه الجهود المستمرة تجسيدا للرسالة الإنسانية التي تحملها القوات المسلحة الأردنية، والتزاما راسخا بنهج المملكة في خدمة القضايا الإنسانية وإسناد الفلسطينيين في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

أخبار محلية الأردن يشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب

ا

خاص بالوكيل توقف لعبة "روبلوكس" في الأردن

ا

أخبار محلية اختتام الموسم العلمي الـ50 في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

ا

فلسطين "الأونروا" تؤكد استمرارها بالعمل في قطاع غزة

ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

عربي ودولي ألمانيا تؤكد أن موقفها تجاه إسرائيل لن يتغير بعد ضرب قطر

ل

خاص بالوكيل الإدارة المحلية بصدد إطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم

المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

ل

أخبار محلية وزير البيئة: الأردن يواصل تعزيز جهوده لمواجهة التغير المناخي



 
 





الأكثر مشاهدة