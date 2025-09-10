المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة والضفة الغربية أجرت 26,721 عملية

وقال الصبيحات، إن تلك العمليات أجريت في مستشفيات خان يونس وتل الهوى ونابلس، ومحطتي الجراحة في رام الله وجنين، مشيرا إلى أن عدد المراجعين منذ بداية الحرب على غزة في "السابع من أكتوبر" 2023 بلغ 687,830 مراجعا.
وتواصل المستشفيات الأردنية تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للأهالي، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي فرضتها الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ترجمة ً للتوجيهات الملكية السامية بدعمهم في مختلف الظروف.
وتأتي هذه الجهود المستمرة تجسيدا للرسالة الإنسانية التي تحملها القوات المسلحة الأردنية، والتزاما راسخا بنهج المملكة في خدمة القضايا الإنسانية وإسناد الفلسطينيين في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
