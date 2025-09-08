المستقلة للانتخاب: اختام ورشة العمل التدريبية حول تواصل الأحزاب مع وسائل الاعلام

وركز المدربون والخبراء خلال الورشة والتي استمرت لمدة خمسة أيام متتالية على العديد من المواضيع المتعلقة بمستويات التفاعل مع الاعلام، وخصائص الاعلام القديم والاعلام الجديد وأثر التقنيات الجديدة على تبديل قواعد اللعبة سياسيا، ومواءمة المحتوى السياسي للجمهور ، والظهور الإعلامي في وسائل الاعلام ومفاهيم الاصالة والفبركة في المواد الإعلامية، والبناء الهندسي في وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، وغيرها من المحاور والمواضيع ذات الأهمية للأحزاب السياسية.
وفي الختام قام أمين سجل الأحزاب في الهيئة أحمد أبو زيد مدير وحدة الأحزاب بتوزيع الشهادات على المشاركين الممثلين للأحزاب السياسية المشاركة.
