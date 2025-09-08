الإثنين 2025-09-08 07:24 م
 

المستقلة للانتخاب: اختام ورشة العمل التدريبية حول تواصل الأحزاب مع وسائل الاعلام

جانب من المشاركين بالورشة
 
الإثنين، 08-09-2025 06:25 م

الوكيل الإخباري- اختتمت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الاثنين، أعمال ورشة العمل التدريبية للأحزاب السياسية والخاصة بتعزيز تواصل الأحزاب السياسية مع وسائل الإعلام، وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير الاعلام وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن بمشاركة  المسؤولين الإعلاميين في الأحزاب السياسية. 

وركز المدربون والخبراء خلال الورشة والتي استمرت لمدة خمسة أيام متتالية على العديد من المواضيع المتعلقة بمستويات التفاعل مع الاعلام،  وخصائص الاعلام القديم والاعلام الجديد وأثر التقنيات الجديدة على تبديل قواعد اللعبة سياسيا، ومواءمة المحتوى السياسي للجمهور ، والظهور الإعلامي في وسائل الاعلام ومفاهيم الاصالة والفبركة في المواد الإعلامية، والبناء الهندسي في وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، وغيرها من المحاور والمواضيع ذات الأهمية للأحزاب السياسية. 

وفي الختام قام أمين سجل الأحزاب في الهيئة أحمد أبو زيد مدير وحدة الأحزاب بتوزيع الشهادات على المشاركين الممثلين للأحزاب السياسية المشاركة.

 
 
ل

ل

ل

ا

