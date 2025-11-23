الإثنين 2025-11-24 03:22 ص
 

بنغلاديش تطالب الهند مجدداً بتسليم الشيخة حسينة بعد الحكم بإعدامها

بنغلاديش تطالب الهند مجدداً بتسليم الشيخة حسينة بعد الحكم بإعدامها
بنغلاديش تطالب الهند مجدداً بتسليم الشيخة حسينة بعد الحكم بإعدامها
 
الأحد، 23-11-2025 10:24 م
الوكيل الإخباري- وجهت بنغلاديش مجدداً رسالة إلى الهند تطالب فيها تسليم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، المحكوم عليها بالإعدام غيابياً بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال احتجاجات يوليو/تموز 2024.اضافة اعلان


ووفقاً لوكالة "بنغلاديش سانغباد سانغستا" الرسمية للأنباء، قال مستشار الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة توحيد حسين في بيان صحفي اليوم الأحد، إن داكا سلمت رسالة لنيودلهي، يوم الجمعة.

وأوضح المستشار حسين أن الرسالة طلبت تسليم الشيخة حسينة، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال إلى بنغلاديش، في إطار اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، مشيراً إلى أن الهند لم تستجب لطلب بنغلاديش بتسليم حسينة من قبل.

وأضاف مستشار الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة: "الوضع مختلف الآن.. اكتملت الإجراءات القضائية، وصدر الحكم".

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت "محكمة الجرائم الدولية" في بنغلاديش حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة واجد، بعد اتهامها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال احتجاجات يوليو/تموز 2024.

الجزيرة 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة