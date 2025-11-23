بنغلاديش تطالب الهند مجدداً بتسليم الشيخة حسينة بعد الحكم بإعدامها

ووفقاً لوكالة "بنغلاديش سانغباد سانغستا" الرسمية للأنباء، قال مستشار الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة توحيد حسين في بيان صحفي اليوم الأحد، إن داكا سلمت رسالة لنيودلهي، يوم الجمعة.
وأوضح المستشار حسين أن الرسالة طلبت تسليم الشيخة حسينة، ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال إلى بنغلاديش، في إطار اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، مشيراً إلى أن الهند لم تستجب لطلب بنغلاديش بتسليم حسينة من قبل.
وأضاف مستشار الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة: "الوضع مختلف الآن.. اكتملت الإجراءات القضائية، وصدر الحكم".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت "محكمة الجرائم الدولية" في بنغلاديش حكم الإعدام بحق الشيخة حسينة واجد، بعد اتهامها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال احتجاجات يوليو/تموز 2024.
الجزيرة
