مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر الشويحات ومشربش والملكاوي والمساعيد والخزاعلة

ففي محافظة مأدبا، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فراس رأفت الشويحات، شقيق العقيد المتقاعد طارق شويحات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الشويحات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة مرج الحمام بمحافظة العاصمة عمان، قدّم العيسوي التعازي إلى ذوي المرحوم الدكتور عوني فرح مشربش وعموم عشيرة مشربش، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته.
كما زار بيت عزاء المرحوم النائب الأسبق علي محمد السالم الملكاوي في منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، ناقلاً تعازي الملك وولي العهد إلى ذوي الفقيد وعشيرة الملكاوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
واشتمل واجب العزاء أيضًا على تقديم التعازي من قبل إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
بالإضافة إلى ذلك، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المساعيد بوفاة خديجة محمد حمود المساعيد، شقيقة اللواء المتقاعد خالد محمد حمود المساعيد، وإلى عشيرة الخزاعلة بوفاة جميلة محمد أخو أرشيدة، أرملة المرحوم منور زيد الدوجان الخزاعلة.
تأتي هذه الزيارات لتعكس حرص جلالة الملك وسمو ولي العهد على التواصل مع الأسر والعشائر في مختلف مناطق المملكة، ومواساتهم في مصابهم، وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي والارتباط الوطني.
