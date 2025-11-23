وزير الشباب يبحث مع وكالات الأمم المتحدة التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الأحد، مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة شيري ريتسيما أندرسون، وممثلي وكالات الأمم المتحدة في الأردن سبل تعزيز التعاون الشبابي المشترك.

وأكد العدوان خلال اللقاء، الشراكة الاستراتيجية مع وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ البرامج المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2019 - 2025، مبينا أن الوزارة بصدد تنفيذ المسح الوطني للشباب الذي سيوفر قاعدة بيانات لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام 2026 - 2030.



وأضاف أن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تطوير المراكز الشبابية من خلال تطوير البرامج الشبابية وتهيئة البنى التحتية وتمكين العاملين مع الشباب بما يعزز نسب ارتياد الشباب للمراكز ويحقق متطلباتهم واحتياجاتهم التدريبية، إلى جانب مجموعة من أولويات العمل المتعلقة بترجمة القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، وتعزيز ثقافة التطوع.



من جانبها، أكدت أندرسون، حرص وكالات الأمم المتحدة على تنسيق الجهود فيما بينها في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب، والأولويات الوطنية نحو الشباب سيما في مجالات التطوع والسلم والأمن وتمكين الشابات، مبينة أن دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب يجسد التزام وكالات الأمم المتحدة بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم، مشيدة بالجهود الحكومية الطموحة لبناء وتنفيذ هذه الاستراتيجية.



بدورهم، استعرض ممثلو وكالات الأمم المتحدة آليات التعاون الشبابي ودعم خطط الوزارة وأولوياتها سيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية ويعزز مشاركة الشباب الفاعلة في مختلف المجالات.