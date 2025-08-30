المصري يتفقد بلديات الأغوار الوسطى

والتقى المصري خلال الجولة رؤساء لجان البلديات، واستمع إلى عرض حول التطورات المالية والإدارية والمشاريع القائمة، وأبرز التحديات التي تواجه عمل البلديات.
-
أخبار متعلقة
-
الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان 700 طرد غذائي شمال غزة وجنوبها
-
الحكومة تنشر تعليمات وضع العلم الأردني لكل مالك عقار
-
أمسية للفرقة الهاشمية ضمن مهرجان "شبيب"
-
صدور قرار تفويض رئيسي مجلس إدارة "بترا" و"التلفزيون الأردني" بصلاحيات وزير الاتصال الحكومي
-
البترا تستضيف ختام فعاليات مهرجان صيف الأردن
-
إرادة ملكية بتعيين الزيود مفوضًا في مستقلة الانتخاب
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
-
إرادة ملكية بتعيين الحناوي رئيسًا للمجلس الوطني للأمن السيبراني