المصري يتفقد بلديات الأغوار الوسطى

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، بلديات السويمة، الشونة، المعدي، ودير علا في الأغوار الوسطى، للوقوف على الأوضاع المالية والإدارية، والاطلاع على مستوى الخدمات البلدية المقدمة في المناطق التابعة لكل منها.

