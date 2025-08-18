المصري يفتتح مشروع "عين ماحص" البيئي

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الاثنين، مشروع الترويج البيئي والسياحي "عين ماحص"، التابع لبلدية ماحص، والممول من الحكومة الألمانية والمنفذ من قبل منظمة العمل الدولية، ضمن برنامج الاستثمار المكثف للعمالة – المرحلة السادسة، وبالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية.

وقال المصري، بحضور متصرف لواء ماحص والفحيص، صفوان مبيضين، إن المشروع ينسجم مع رؤية الوزارة في دعم البلديات، وتوفير المساحات الخضراء، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للمجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن المشاريع البيئية الخضراء ليست ترفا، بل ضرورة لرفاه أجيالنا الحالية والقادمة.



وبين المصري، أنه، بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة وشركاء التنمية، تمكنا من حماية البيئة، وتعزيز السياحة، وتوفير فرص عمل تحقق فوائد فورية ومستدامة للأردنيين واللاجئين السوريين على حد سواء، وصولا إلى تحقيق التنمية والازدهار للأردن.



من جهتها، قالت كبيرة خبراء سياسات التشغيل ومنسقة منظمة العمل الدولية في الأردن، الدكتورة أمل موافي، إن المشروع يجسد قوة الشراكات بين المنظمة ووزارتي الإدارة المحلية والعمل، وبلدية ماحص، وبنك التنمية الألماني، والمجتمع المحلي.



وأضافت: "نحن لا نوفر فرص عمل قصيرة الأجل فحسب، بل وظائف لائقة أيضا، لأن العمل ليس مجرد دخل، بل هو كرامة وقدرة على رسم مسار الحياة، وبفضل التزام وزارة العمل القوي في تعزيز العمل اللائق ودعم تطوير المهارات، ومن خلال تزويد المستفيدين بالتدريب الذي يساعدهم على الحصول على فرص عمل طويلة الأجل، فإننا نستثمر في مستقبل الناس، ونأمل أن تمهد هذه الشراكة القوية الطريق لمزيد من المبادرات مع كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة العمل لتحقيق أثر مستدام في مختلف المحافظات".



وفي السياق ذاته، قالت منسقة برنامج الأردن في بنك التنمية الألماني، الدكتورة آسيا الذهبي، إن البنك قدم أكثر من 70 مليون يورو كمنح منذ 2016، ما أسفر عن إيجاد أكثر من 25 ألف فرصة عمل لائقة قصيرة الأجل، ويعد برنامج الاستثمار كثيف العمالة ركيزة أساسية من ركائز التعاون المالي الألماني، وشراكة حقيقية بين الحكومة الأردنية ومنظمة العمل الدولية.



وأضافت أن البنك، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبلدية ماحص، استطاع تطوير وجهة بيئية وسياحية نابضة بالحياة تخدم المجتمع المحلي، حيث تم توفير فرص عمل ودخل للفئات الضعيفة، وتطوير البنية التحتية، وبناء المهارات من أجل مستقبل أكثر ازدهارا.



بدورها، أكدت رئيسة لجنة بلدية ماحص، المهندسة عروبة العوامرة، أن المشروع يجسد رؤية البلدية في إبراز ماحص كمدينة عريقة تحتضن معالم طبيعية وتراثية، تحمل بين ثناياها شواهد حضارية على عراقة المكان وأصالته، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتكامل بين الجهود الرسمية والدولية والمجتمع المحلي.



من جانبه، أوضح مدير المشروع، المهندس أحمد غنيم، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإمكانات البيئية والسياحية في البلدية، إلى جانب توفير فرص عمل للأردنيين واللاجئين السوريين، حيث جاء ضمن برنامج الاستثمار كثيف العمالة الذي يركز على تحسين البنية التحتية البلدية، وخلق فرص عمل لائقة، وتطوير المهارات التي تفتح آفاقا للتشغيل المستدام.



وبين أن المشروع وفر 103 فرص عمل قصيرة الأمد للأردنيين والسوريين، بينهم 38 بالمئة من النساء و5 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتوازي مع تحسين البنية التحتية والبيئية والسياحية للبلدية.



وشملت التحسينات إنشاء مساحات خضراء، وتأهيل الأماكن العامة، ومسارات سياحية، بما يحول ماحص إلى وجهة أكثر جاذبية للزوار، ومكان أفضل للعيش بالنسبة للمجتمع المحلي.



من جهة أخرى، تفقد وزير الإدارة المحلية، يرافقه محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، اليوم الاثنين، سير العمل في بلديتي السلط الكبرى والعارضة، واطلع على الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد المصري، أهمية التطوير المستمر للخدمات البلدية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مشددا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة في جميع مناطق البلديتين.



بدوره، أكد المساعيد، أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة والبلديات لتنفيذ المشاريع الخدمية الحيوية، مشيدا بدور البلديات كشريك أساسي في تنمية المحافظة وخدمة أبنائها.



من جانبه، قدم رئيس لجنة بلدية السلط، علي البطاينة، إيجازا حول أبرز المشاريع التي تنفذها البلدية، وخطة العمل الاستراتيجية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، والتي تهدف بشكل رئيس إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية وتحسين مستواها.