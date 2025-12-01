الإثنين 2025-12-01 01:09 ص

ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا

ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا
ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا
الإثنين، 01-12-2025 12:51 ص
الوكيل الإخباري-   عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واشنطن بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة قضاها في فلوريدا يلعب الغولف، وسط مفاوضات مستمرة بشأن التسوية في أوكرانيا.اضافة اعلان


أفاد بذلك مراسل "نوفوستي"، وأشار إلى أن موكب سيارات الرئيس الأمريكي غادر مقر إقامته في مار إيه لاغو ووصل إلى المطار، حيث ركب ترامب متن الطائرة وتوجه إلى البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى فلوريدا يوم الثلاثاء الماضي، وخلال وجوده هناك مارس لعبة الغولف واحتفل بعيد الشكر، ثم عاد إلى الملعب لممارسة هوايته المفضلة.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا

عربي ودولي ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا

تقارير: استشهاد جميع المقاومين المحاصرين في أنفاق رفح

فلسطين تقارير: استشهاد جميع المقاومين المحاصرين في أنفاق رفح

8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا

عربي ودولي 8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا

سبب غير متوقع يدفع ترامب لدعوة أنصاره للتصويت ضد مرشحة الكونغرس

عربي ودولي سبب غير متوقع يدفع ترامب لدعوة أنصاره للتصويت ضد مرشحة الكونغرس

ارشيفية

عربي ودولي أمريكا تستهدف مناطق في سوريا وتكشف عن الأسباب

إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة

فلسطين إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة

الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة

أخبار محلية الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة

"الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة



 
 





الأكثر مشاهدة