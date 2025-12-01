ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا

أفاد بذلك مراسل "نوفوستي"، وأشار إلى أن موكب سيارات الرئيس الأمريكي غادر مقر إقامته في مار إيه لاغو ووصل إلى المطار، حيث ركب ترامب متن الطائرة وتوجه إلى البيت الأبيض.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى فلوريدا يوم الثلاثاء الماضي، وخلال وجوده هناك مارس لعبة الغولف واحتفل بعيد الشكر، ثم عاد إلى الملعب لممارسة هوايته المفضلة.
روسيا اليوم
