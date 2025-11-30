سبب غير متوقع يدفع ترامب لدعوة أنصاره للتصويت ضد مرشحة الكونغرس

وشدّد الرئيس الأميركي على أن هذه المرشحة الديمقراطية تكره موسيقى الكانتري (Country Music – الموسيقى الريفية).
وكتب ترامب على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: "أدعو جميع الوطنيين الأميركيين للتصويت لصالح المرشح الاستثنائي مات فان إيبس. مات يترشح ضد امرأة تحاول تجريدكم من أسلحتكم، وتريد فتح الحدود".
وقال ترامب إن من بين الأسباب الأخرى للتصويت ضد المرشحة الديمقراطية أفيتي بان، هو دعمها لأفكار المثليين وموقفها تجاه الموسيقى، مؤكداً أن هذه المرأة "تحتقر موسيقى الريف علانية".
ومن المقرر إجراء الانتخابات التكميلية في دائرة تينيسي الانتخابية في الثاني من ديسمبر، وتُعتبر هذه الولاية موالية للجمهوريين.
