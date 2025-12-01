8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان: "منذ الإبلاغ عن أولى الحالات في 13 نوفمبر، ثبتت إصابة 12 شخصًا بالفيروس، توفي منهم ثمانية".
وأضاف: "مع استمرار تفشي المرض، من الضروري إجراء مراقبة نشطة للمرض في المناطق التي يحتمل تاثرها، لضمان مراقبة الأشخاص المصابين المحتملين وتقديم الرعاية الطبية لهم في حال مرضهم".
وأوضح أنه "وفقًا لوزارة الصحة في إثيوبيا، سُجلت حالة جديدة هذا الأسبوع: شخص في مدينة أواسا أصيب بالمرض بعد مخالطته مريضًا مصابًا، وبناءً على طلب الحكومة الإثيوبية، تقدّم منظمة الصحة العالمية لوازم اختبار إضافية ومعدات حماية شخصية للعاملين في مجال الصحة".
كما أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم نشر فريقين من خبراء الصحة المتخصصين في إدارة الحالات ومراقبة الأمراض، والذين شارك بعضهم في تدريبات الاستجابة الطارئة لمنظمة الصحة العالمية، في أواسا وجينكا لتطويق الوباء.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس ماربورغ ارتفع إلى 6 أشخاص.
وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في شهر نوفمبر قبل أن تبلغ عن 3 وفيات.
