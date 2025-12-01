الإثنين 2025-12-01 01:10 ص

8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا

8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا
8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا
الإثنين، 01-12-2025 12:17 ص
الوكيل الإخباري- أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بأن إثيوبيا أبلغت عن 12 حالة إصابة بحمى ماربورغ، و8 وفيات.اضافة اعلان


وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان: "منذ الإبلاغ عن أولى الحالات في 13 نوفمبر، ثبتت إصابة 12 شخصًا بالفيروس، توفي منهم ثمانية".

وأضاف: "مع استمرار تفشي المرض، من الضروري إجراء مراقبة نشطة للمرض في المناطق التي يحتمل تاثرها، لضمان مراقبة الأشخاص المصابين المحتملين وتقديم الرعاية الطبية لهم في حال مرضهم".

وأوضح أنه "وفقًا لوزارة الصحة في إثيوبيا، سُجلت حالة جديدة هذا الأسبوع: شخص في مدينة أواسا أصيب بالمرض بعد مخالطته مريضًا مصابًا، وبناءً على طلب الحكومة الإثيوبية، تقدّم منظمة الصحة العالمية لوازم اختبار إضافية ومعدات حماية شخصية للعاملين في مجال الصحة".

كما أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، تم نشر فريقين من خبراء الصحة المتخصصين في إدارة الحالات ومراقبة الأمراض، والذين شارك بعضهم في تدريبات الاستجابة الطارئة لمنظمة الصحة العالمية، في أواسا وجينكا لتطويق الوباء.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية في إثيوبيا قد ذكرت خلال الأيام الماضية أن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس ماربورغ ارتفع إلى 6 أشخاص.

وأكدت إثيوبيا تفشي المرض للمرة الأولى في شهر نوفمبر قبل أن تبلغ عن 3 وفيات.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا

عربي ودولي ترامب يعود إلى واشنطن على خلفية المحادثات المستمرة حول أوكرانيا

تقارير: استشهاد جميع المقاومين المحاصرين في أنفاق رفح

فلسطين تقارير: استشهاد جميع المقاومين المحاصرين في أنفاق رفح

8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا

عربي ودولي 8 وفيات و12 حالة إصابة بحمى ماربورغ في إثيوبيا

سبب غير متوقع يدفع ترامب لدعوة أنصاره للتصويت ضد مرشحة الكونغرس

عربي ودولي سبب غير متوقع يدفع ترامب لدعوة أنصاره للتصويت ضد مرشحة الكونغرس

ارشيفية

عربي ودولي أمريكا تستهدف مناطق في سوريا وتكشف عن الأسباب

إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة

فلسطين إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي القدس المحتلة

الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة

أخبار محلية الشواربة: أرشفة الأبنية إلكترونياً تسهّل الخدمة وتضمن الدقة

"الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة

أخبار محلية "الغذاء والدواء" تعقد ورشة حول أنظمة إدارة الجودة



 
 





الأكثر مشاهدة